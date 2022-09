Banguiz s’en prend à ses ennemis et annonce l’album !

Découvrez le nouveau clip "Kennedy" de BANGUIZ !

Suite et fin du thriller "CASQUE INTÉGRAL" écrit et interprété par BANGUIZ. Le Bangz, conclut cette trilogie avec le clip " K ennedy ". Une référence au président américain tué d'une balle en 1963 à Dallas. Un châtiment que le rappeur marseillais semble vouloir infliger à ses ennemis.

Une fiction réussie dans laquelle le personnage principal règle ses comptes avec un certain nombre de protagonistes qui auraient tenté, semble-t-il, de le faire taire. Toujours réalisé par Kamel Manoff avec Fujizen et Blk Prod (montage/cadrage), l'épisode 3 alterne habilement couleurs et noir et blanc illustrant parfaitement un propos à la fois sombre et triomphant. Un flow fluide déposé sur la prod du beatmaker Idriss, avec justesse et précision donnant un sentiment de hauteur et de victoire.

Très attendu depuis ses prestations remarquées sur 13 Organisé et Classico Organisé mais également sur sa récente collaboration avec Alonzo sur le titre "Alliés", (1 million de vues), Banguiz n'a pas l'intention de décevoir. En effet, après avoir annoncé la création de son propre label 13 REC, il vient maintenant d'officialiser la sortie prochaine de son projet Banger Vol 1 avec la présence de gros featurings. Il entérine ainsi un peu plus la volonté de frapper fort.

En attendant, retrouvez désormais l'intégralité de la série "CASQUE INTÉGRAL" sur sa chaîne YouTube et surtout restez connectés !



Découvrez le nouveau clip « Kennedy » de BANGUIZ dès maintenant sur Générations !