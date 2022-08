BANGUIZ sort les armes dans l’épisode 2 de sa série !

Découvrez le nouveau clip « Mzinga » de BANGUIZ !

Après son million de vues sur le clip « Alliés » en feat avec Alonzo, BANGUIZ plantait le décor de sa série « Casque Intégral » avec un épisode 1 plein de suspense « Mitsana » sorti récemment.

Aujourd’hui, il dévoile le second épisode et s’en va ravir les amateurs de rap et de séries à rebondissements. En effet, une atmosphère sombre suggérée par les couplets tranchants et explicites du rappeur marseillais et retranscrite à l’image par Kamel Manoff et Blk Prod donne le ton d’une suite haletante et remarquablement mise en scène.

Sur une prod de Voda MSProdz, BANGUIZ pose avec fluidité et charisme, offrant un résultat impactant, aussi bien pour les yeux que pour les oreilles. Définitivement lancé, Le Bangz enfonce un peu plus le clou et compte bien marquer les esprits avec ce deuxième épisode « Mzinga » qui signifie « Armes ».

De plus en plus actif et visible à travers les médias, BANGUIZ, désormais à la tête de son propre label 13 Rec , annonce une rentrée chargée… À suivre !



Découvrez le nouveau clip « Mzinga » de BANGUIZ dès maintenant sur Générations !