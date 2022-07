Les rappeurs participent à une vente aux enchères.

Leto et Guy2bezbar se retrouvent sur "Fais de l'argent". Les deux rappeurs parisiens sont en plein milieu d'une vente aux enchères, dont le prix est un buste en or de Leto, rien que ça ! La vente aux enchères tourne au vinaigre, tout le monde se déchire pour remporter ce prix. Un clip produit et réalisé par Bien Vu. productions et une instru composée par Josh et LaSource.