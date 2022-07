Le duo est enfin de retour !

Djadja et Dinaz nous balance un single de folie ! "Bonkasa", un morceau accompagné d'une lyrics video, qui marque enfin leur retour. Le duo sera présent au Zénith de Paris le 7 octobre prochain, salle qu'ils ont réussis à remplir en moins de 3h. On a hâte de voir les projets que le duo prépare ! Vous n'avez plus qu'à apprendre par coeur les lyrics du nouveau morceau.