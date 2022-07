Digga D et Timal découpent dans "Frenches"

Un feat franco-anglais bouillant.

Dans l'histoire du Rap FR, de nombreux featurings internationaux ont accouché d'un flop, notamment avec des rappeurs US qui méprisent un peu nos frenchies. Pas de ça avec nos amis anglais, la preuve encore une fois avec Digga D, qui a appelé Timal en renfort pour le morceau "Frenches", un titre tout trouvé. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'un morceau de drill UK sur lequel les deux rappeurs montrent ce qu'ils savent faire. On peut dire qu'ils maîtrisent et nous ont fait un petit banger très réussi, avec un clip bien caillera, on n'en demande pas plus !