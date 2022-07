La pépite marseillaise enchaîne avec son nouveau clip "SANTA MONICA"

Découvrez le nouveau clip "SANTA MONICA" de FZ !

Découvert avec le morceau "Pétales de roses" sur la compilation V13 sortie en juillet 2021 en collaboration avec OM Records au côté de Jul, Alonzo, Naps, Kofs... FZ a su marquer les esprits et a fini par s'imposer comme étant la révélation de la nouvelle génération marseillaise. À 24 ans, il fait un retour remarqué en 2022.

Après la sortie du clip "Elle là, elle l'a", celui que beaucoup considèrent comme étant la relève du rap marseillais, FZ, ne comptait pas en rester là ! En effet, il semble que le rappeur originaire de la Cité Jean Jaurès soit bel et bien décidé à prouver qu'il mérite son statut en envoyant un signal fort avec son nouveau clip "SANTA MONICA".

À la hauteur de l'ambition affichée par le rappeur, le clip, réalisé par Hansley, est d'un esthétisme à couper le souffle. Tourné à Dubaï, on assiste à une jolie romance communicative et captivante. Sur cette prod entraînante de Laback, FZ pose avec aisance et nous embarque avec lui grâce à des paroles touchantes et un refrain efficace.

Signé sur le label B18, son évolution se fait sentir clip après clip et confirme encore un peu plus, les espoirs placés en lui. Une rentrée qui s'annonce chargée en surprises pour l'artiste marseillais.

Découvrez le nouveau clip "SANTA MONICA" de FZ dès maintenant sur Générations !