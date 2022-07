Aguib envoie le clip de l'intro de son projet !

Le 24 juin 2022, le rappeur Aguib a sorti son premier projet "On arrive". Suite à ça, il balance le clip du premier titre de l'album "Intro", troisième extrait de l'album sorti sur sa chaine YouTube après "Cartel" en featuring avec Yaro et "45S". Quant au projet, il est composé de 10 titres dont trois feats avec Aknes, LIM et Delguez ainsi que le rappeur de l'Essonne Yaro.