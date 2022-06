Gazo offre une masterclass avec le clip de "Rappel"

Un retour brillant et inattendu !

Si on attendait la nouvelle mixtape de Gazo, "K.M.T", on ne s'attendait en revanche pas à ce clip surprise du rappeur du 93. Découvert grâce à son talent pour la drill, courant qui l'a amené au sommet en à peine deux ans, le Gazo nous prouve avec ce titre "Rappel" qu'il n'a pas qu'une seule corde à son arc. Sur un beat trap plus traditionnel, il fait pousser la mélodie sans rien perdre en aisance ni en efficacité avec son flow partiuclier et sa voix si grave, un morceau qui prend le contrepied de ce qu'on attendait et qui en profite pour nous montrer une autre facette du rappeur, celle d'un artiste plus complet et complexe que ne veulent nous faire croire ses détracteurs. En peu de temps, le rappeur du 93 a acquis le statut nécessaire pour nous offrir presque une rétrospective de sa carrière jusqu'ici (rappelons qu'avant le succès, Gazo faisait déjà de la musique avec beaucoup moins de réussite, sous un autre nom, et c'est un travail de longue haleine et une détermination sur des années qui l'ont propulsé au sommet). Des faux amis, des faux discours, des faux-cul autour de lui et de sa hype ont conduit Gazo à nous livrer un morceau sincère et touchant, accompagné d'un magnifique clip dans lequel il nous dévoile les invités présents sur cette nouvelle mixtape : Damso, M Huncho, Skread et Tiakola seront donc de la partie sur ce "K.M.T" !