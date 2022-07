Il n'est jamais "Trop tard" pour Clyy !

Découvrez le nouveau clip "Trop Tard" de Clyy !

Clyy, la nouvelle signature du label RCA dévoile son nouveau clip "Trop tard" après l'avoir interprété en exclusivité lors du planète rap de Bolémvn !

Le jeune rappeur, originaire de Mantes la jolie, est devenu l'une des nouvelles sensations à suivre avec son genre éclectique et son esthétique très dansante.

Dès 2021, Clyy fait rapidement parler de lui avec "Zarmo" et "On Consomme". Il signe son retour de la plus belle manière ce vendredi 1er juillet avec son nouveau clip “Trop Tard”, une démonstration de sa polyvalence et de son sens de la mélodie.

Avec ce titre, Clyy tient à montrer qu’il sera l’un des rookies à surveiller sur les années futures.

Le clip est désormais disponible, de quoi bien débuter votre été !

Découvrez le nouveau clip "Trop Tard" de CLYY dès maintenant sur Générations :