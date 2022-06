HD la Relève dévoile "Mobulu 2" !

Une "sombre mélodie" pour le rappeur.

Le second volet des freestyles "Mobulu" de HD La Relève se dévoile avec "Sombre Mélodie". Le rappeur y dévoile une nouvelle facette de son talent : on lui connaissait un talent de kickeur, on découvre aujourd'hui la partie topliner de l'artiste ! "L'argent ne fait pas le bonheur, la misère nous rendra pas heureux", rappe-t-il avec verve sur la prod, en crachant ses tripes sans hésitation. Affamé, passionné et déterminé, HD La Relève poursuit son ascension avec un visuel réalisé par No Colors, qu'on connaît notamment pour leur travail sur Leto, Oboy ou encore Ninho.