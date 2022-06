Landy balance un single pour sa fille.

Landy fait son retour en ce mois de juin avec un tout nouveau single "Cataleya", un hommage à sa fille. Le rappeur du 93 revient en venant toucher notre sensibilité avec un très beau clip, rempli d'émotion. Entre bataille de peluches et combat de sabre laser à l'intérieur d'un magasin de jouets, on voit le jeune père s'amuser avec sa fille et nous offrir de beaux moments.