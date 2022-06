Curren$y et Fuse font ça vite, mais surtout bien !

Le clip de "Me and Bruh" disponible.

Comment parler de rap US sans évoquer Curren$y ? Hustler intègre, kickeur invétéré et source d'inspiration à travers le monde pour sa régularité, sa mentale et sa technique, le rappeur de la Nouvelle-Orléans dévoile aujourd'hui un morceau court mais efficace, avec l'aide de Fuse, beatmaker de la 808 Mafia, avant la sortie de leur projet "Spring Clean 2". Réalisé par One Shot Filmz, ce court visuel présente un Curren$y en détente en train de profiter de sa ville la nuit, weed, alcool et son possee avec lui - les bases d'une soirée normael pour Curren$y. A découvrir dès maintenant sur Generations.fr !