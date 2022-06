Le groupe balance le deuxième clip de leur nouveau projet.

Après six ans d'absence, le groupe du fennec S-Crew a fait son retour avec un nouvel album intitulé "SZR 2001". A l'occasion de cette sortie, le groupe avait balancé le premier clip de l'album "22" à quelques jours de la sortie de celui-ci (le 10 juin 2022). Deux semaines plus tard, Nekfeu et sa bande sortent le deuxième clip du projet "Encore", au cœur de paysages magnifiques.