Découvrez le dernier clip de Vin’s : "Paysage" (Live session).

Vin’s de retour avec une nouvelle facette de sa musique ! C’est dans le cadre du programme Le Collectif que le rappeur performe. Afin d’accompagner l’arrivée de l’été, Vin’s présente son titre "Paysage", un morceau plus aéré et mélodieux.

Pour soutenir le titre, un Live session a été réalisé et produit par La Blogothèque à l’origine des live de Damso et Angèle ! On vous laisse découvrir ça…