La Peee balance le 5e épisode de sa série "Phénomène".

Le jeune rappeur du Havre balance le cinquième épisode de sa série "Phénomène" et nous choque donc une cinquième fois avec ses freestyles où il débite comme jamais. Le jeune rappeur de 17 ans enchaine et continue sa grosse année 2022 avec déjà six sons sortis dont "Phénomène 4" et deux featurings avec Mayo & Kima ainsi qu'avec Kanoe avec le single "0.4". Que nous réserve maintenant La Peee pour la suite ?