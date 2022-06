Norsacce envoie un banger avec Enima !

"Que Tal" s'offre un clip pour l'occasion.

Le marathon ne s'arrête jamais ! Norsacce Berlusconi, éminent membre du 667 qui nous régale à chaque projet depuis "Neonegro" a annoncé son retour pour 2022. Après "A.R part. 1", le drilleur et punchlineur fou dévoile le clip de "Que Tal", une collaboration avec le prince canadien de la trap, Enima. Entre des punchlines énervées en passe-passe, des envolées de mélodie inattendues et archi maîtrisées, "Que Tal" s'impose comme un morceau fort qui portera le prochain projet de Norsacce. A découvrir d'urgence sur Generations.fr, Que Tal a bien sûr été mis en image par l'éqiupe de Piège Studio, qui fait la loi dans cette scène rap lyonnaise pour le meilleur - et uniquement !