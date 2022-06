Pins & Dimeh font une "Romontada"

Le duo fait son retour avec "Remontada"

Depuis 2019, le duo du 77 n'avait pas sorti de son ensemble. Ils font leur retour en 2022 en sortant leur nouveau single "Remontada". Durant ces trois ans d'absence, Pins a enchaîné les sorties avec notamment une série de freestyle "Countown" ainsi qu'un premier album solo "Compteur à 0", sorti en juin 2021. De son côté, Dimeh s'est montré un peu moins actif et a balancé quatre sons entre 2020 et 2021. La réunion entre les deux rappeurs pourrait-elle mené à un troisième EP de "Nindo"? En effet, le duo avait sorti deux EP intitulé "Nindo 1" et "Nindo 2". Leurs fans n'attendent maintenant que le troisième épisode de la trilogie !