KID débarque avec l’épisode 3 des "Chroniques de Caïd" !

Découvrez le nouveau clip "les chroniques de Caïd (épisode 3)" de KID !

Désormais, connu et reconnu dans l’Hexagone grâce à son rôle principal de Tony dans la série à succès Caïd sur Netflix, le rappeur marseillais, KID, également présent sur le Classico Organisé de Jul, dévoile l’épisode 3 de sa série de clip "Les Chroniques de Caïd".

Comme dans les deux premiers épisodes, l’artiste de la Cité Phocéenne, met une nouvelle fois en avant ses talents d’acteur, de réalisateur et de rappeur. L’occasion idéale pour se replonger dans l’acting et faire patienter les fans de la série Netflix.

Les Chroniques de Caïd sont une mini-série à suspense ; réalisé par Street Zone et Killer Industry5, l’épisode 3 révèle un monde réaliste, sans artifice mais très cinématographique pour une totale immersion au cœur du scénario et du quartier Saint Gabriel, dans le 14ème arrondissement de Marseille.

Artiste à part entière, KID offre un titre aux couplets tranchants et incisifs portés par sa voix puissante et de son flow millimétré. Le rappeur dépeint un univers sombre, brutal, cruel, réel et pragmatique. Avec technique et brio, il mêle à ces couplets, un refrain légèrement plus chanté et mélodieux.

Une combinaison parfaite et singulière pour faire de cet épisode une belle réussite.

Découvrez le nouveau clip "Chroniques de Caïd" de KID dès maintenant sur Générations :