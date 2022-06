AMK dévoile sa première mixtape "15" !

Découvrez "15" la nouvelle mixtape d'AMK !

AMK l’avait annoncé, "15, c’est le nom du projet". Après avoir révélé 3 premiers extraits, "REMEDE", "BENEF" et "TOUTATIS", le rappeur du 15ème arrondissement dévoile enfin sa toute première mixtape sobrement intitulé "15" !

A travers 15 titres parfaitement aboutis et maîtrisés, AMK nous plonge dans son univers et ses influences, mêlant culture américaine et africaine.

Pour sa première mixtape, AMK invite deux pointures : Slkrack présent sur "TOUTATIS" et Nekfeu, une connexion qu’ils doivent à leur arrondissement.

"15" est une mixtape sans prétention et authentique pour un rappeur qui l’est tout autant. Entre drill et mélodie, ce projet rassurera ses fans de la première heure ainsi que les nouveaux auditeurs.

Disponible le 27 mai, la sortie du projet s’accompagne du clip éponyme retraçant le parcours d’AMK, du basket au rap. Une véritable carte de visite qui introduit la mixtape et met plus que jamais le 15ème à l’honneur.

Découvrez "15" le nouveau clip d’AMK dès maintenant sur Générations :