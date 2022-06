Stavo revient dans le dur avec "Haut Risque"

Les travaux ont repris à Sevran !

Stavo a renfilé les gants ! De retour sur son rainté de prédilection, une production trap sombre et brusque sur laquelle il peut laisser voguer librement son flow cru et cassant. Un retour réussi, après plus de cinq mois d'absence pour le rappeur de 13 Block, qui a eu le temps de manquer à son public ! A contre-courant dans une période ou la drill rafle tout, Stavo reprend les travaux là où il les avait arrêtés pour dévoiler avec ce "Haut Risque" l'un des meilleures titres de sa carrière... en tout cas jusqu'ici. La bétonneuse est en marche, et on a du mal à voir ce qui pourrait arrêter l'avancée du mastodonte de la trap ! Merci pour les travaux.