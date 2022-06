Un dernier banger avant de dévoiler la sortie du projet .

Un dernier pour la route, et on remercie Junior Bvndo ! Le jeune rookie parisien enchaîne les sorties avant de dévoiler son projet, et a choisi d'envoyer le visuel de "RDLB" à ses fans. Avec "Rentre Dans Le Bat", le rappeur continue à prouver à ses fans qu'il est carrément prêt à casser des nuques sur toute sorte de prods, et c'est ce qu'il s'efforce de faire à travers les trois minutes de performance de ce nouveau banger !