Voquab en corbillard dans "Les heures filent"

Nouveau clip extrait du projet "Veine".

Seul dans un parking, Voquab compte les heures au volant d'un corbillard, en prenant conscience du temps qui passe après une période de deuil, dans un nouveau clip en noir et blanc. Co-réalisé par Willy Guittard, le visuel nous présente un Voquab écorché vif qui se compare à un stock car, rempli de trous dans la carrosserie. Produit par Eazy Dew et mixé par Sheldon de la 75e session, le morceau est tiré du projet "Veine", une incitation à vivre sa vie à fond et à conduire pied au plancher, quelle que soit la puissance du moteur !