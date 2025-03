TH annonce sa nouvelle mixtape "Algorithme" pour Avril

Le nouveau prince de la trap made in 93 va frapper fort avec son nouveau projet.

"Capuché dans l'toutes options, t'as reconnu Abdul Karim", c'est comme ça que TH se présentait l'année dernière dans un des tous premiers morceaux de son projet "E-Trap", sorti en juin, qui avait beaucoup fait parler de lui. Ce n'était pas du tout son premier projet, loin de là, mais c'est avec celui-ci qu'il a vraiment gagné en visibilité. Il faut dire que la musique était très fort, et très différente de ce qu'on peut retrouver ailleurs dans le rap. Le rappeur de Bondy s'apprête à remettre le couvert, avec la sortie de sa prochaine mixtape, "Algorithme".

Une mixtape dont il avait déjà commencé à parler il y a quelques temps, lors de la sortie de son clip "Metro Station" au mois de février. Un premier single qui avait fait découvrir le rappeur sous un nouveau jour, plus mélodieux, moins sombre et moins agressif. Le titre sera présent sur la mixtape que TH vient d'annoncer, qui s'appellera donc "Algorithme" et qui sortira le 18 avril 2025.

Un projet qui comportera 12 morceaux, et parmi eux, aucun featuring déclaré par le rappeur. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en aura pas, mais a priori, TH entend bien nous montrer ce qu'il sait faire de nouveau en solo. Le rappeur du 93 a d'ailleurs dévoilé une sorte de teaser via son compte Instagram, dans une ambiance à la fois sombre, geek et futuriste, avec un côté un peu malsain à la "Black Mirror".

Nous, ça nous rend curieux, et on espère que vous aussi !