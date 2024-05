TH de retour avec "AB*** KA***"

Le rappeur de Bondy revient terrifier le game.

Après avoir complètement glow up depuis un an avec ses 3 EP, TH entend bien faire de 2024 l'année de son explosion. Pour ça, le rappeur de Bondy redouble d'effort et il vient d'ailleurs de nous livrer le clip d'un tout nouveau morceau, "AB*** KA***" (vous saurez ce que veulent dire les "*" après l'écoute du morceau). Un titre hyper street sur lequel le rappeur débite avec son flow si particulier, dans une ambiance bien menaçante à base de parkings, de cagoules et d'images en noir et blanc qui rajoutent un côté stressant. On vous laisse découvrir tout ça !