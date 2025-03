Kalash à Bercy : retour sur le show incroyale de ce weekend

Kalash a enflammé l'Accor Arena de Paris Bercy samedi dernier, il a même ramené Thierry Henry !

Si la liste des rappeurs qui ont rempli Bercy continue de s'allonger, enflammer la salle, qui est une des plus grandes de France, continue d'être un événement dont on ne se lasse pass. Après SDM il y a quelques semaines, c'était au tour de Kalash de mettre le feu à l'Accor Arena le samedi 15 mars. Un show assez incroyable, avec plusieurs séquences assez folles, de vrais moments de communion avec le public, un artiste toujours aussi fort en chant, et des guest de malade, comme Thierry Henry.

Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de monter sur scène devant 20 000 personnes en feu, et forcément, Kalash a tout mis en place pour que la soirée soit mémorable. On a même eu droit à un moment où le gars est apparu complètement surélevé sur une sorte de petite plateforme, en chantant "Tomoblo" sans flancher à presque dix mètres du sol.

Kalash aura interprété ses meilleurs morceaux, comme "Protocole", mais il en aura aussi profité pour faire monter pas mal de guests de qualité du scène : Thierry Henry, légende du football mondial, était présent pour donner de la force à un de ses artistes préférés, lui qui est aussi à moitié Martiniquais. Maureen, Kima et Satori sont eux aussi venus accompagner le "Mwaka Boss" sur scène, et le résultat, c'était une ambiance de folie, avec le public qui chante les titres en chœur, et un Kalash qui a assuré le show quasiment sans autotune ni playback.

Bref, une belle soirée de plus à Bercy !