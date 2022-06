AMK invite SLKRACK sur "Toutatis" !

Découvrez le nouveau clip "Toutatis" de AMK !

AMK dévoile le troisième extrait de sa mixtape "15", à venir très prochainement ! Après le sensuel "Jack" et le sensationnel "Benef", composé par yayaonthetrack (Booba, SDM, YL, Alkpote…), l'artiste parisien AMK nous envoie "TOUTATIS" en featuring avec Slkrack.

Dans "TOUTATIS", le rappeur du 15ème arrondissement de Paris rejoint son homologue du 18ème arrondissement, Slkrack. Une connexion explosive pour une performance de haute voltige !

En osmose, les artistes nous offrent un banger à la production incisive et au rythme cadencé. À la réalisation, Baptiste Erondel et Thai Raw présentent un clip aux visuels énergiques et captivants à l’image du rappeur.

"TOUTATIS" est la dernière étape avant la sortie de "15", une mixtape prévue pour le 27 mai et nommée en hommage à l’arrondissement du rappeur.

Restez à l’affût, la tracklist nous réserve de très belles surprises…

Découvrez le nouveau clip "TOUTATIS" de AMK dès maintenant sur Générations :