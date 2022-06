KDG envoie son clip "ICE DRIP" !

Découvrez le nouveau clip "ICE DRIP" de KDG !

KDG a fait une entrée fracassante dans le game avec son clip intitulé "Toc Toc" composé par Tommy On the Track. Une carte de visite très puissante qui nous a permis de découvrir l’artiste et ses nombreux talents.

Étant le plus jeune rappeur d’Europe à avoir signé en maison de disque chez Sony à seulement 15 ans, KDG ne compte pas s’arrêter là.

Écrire, composer, interpréter sont autant de passions qui l'animent depuis ses 8 ans.

Avec son nouveau clip "Ice Drip", KDG montre une nouvelle fois son flow impactant accompagné de ses punchlines percutantes "t’as essayé de nous la mettre, nous on a pas essayé on te l’a mise".

Réalisé par 16.3 PROD, l’artiste nous dévoile un clip soigné sur un son drill très efficace.

Le jeune prodige du rap continue sur sa lancée et affirme son talent morceau après morceau en proposant toujours des prestations de haut vol.

KDG c'est validé de notre coté ! Alors qu'en pensez-vous ?

Découvrez "Ice Drip" le nouveau clip de KDG dès maintenant sur Générations :