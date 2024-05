Niro se lance dans la "Polémique"

Niro fait "Polémique" avec son dernier single.

Niro a récemment sorti un nouveau single intitulé "Polémique" sur toutes les plateformes de streaming. Cette chanson a suscité une grande attention et fait déjà parler d'elle.

A travers ce single, Niro aborde des sujets sensibles et brûlants de l'actualité, notamment la politique, la société et les injustices du monde. Avec des paroles engagées et percutantes, le rappeur ne mâche pas ses mots et laisse libre cours à sa colère et son indignation. "Polémique" a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux et a divisé l'opinion. Certains saluent le courage de Niro d'aborder des thèmes difficiles, tandis que d'autres critiquent sa virulence et son ton parfois provocateur.

Quoi qu'il en soit, une chose est sûre : Niro ne laisse personne indifférent avec ce nouveau

single. Sa plume acerbe et sa voix percutante font de "Polémique" un morceau incontournable

du rap francophone actuel.

Pour écouter "Polémique" de Niro, rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming dès maintenant.

Découvrez “Polémique” le nouveau single de Niro dès maintenant sur Générations :