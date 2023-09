Le film sera disponible le 27 septembre sur la plateforme.

Kery James avait déjà dévoilé la date de sortie du film "Banlieusards 2", la suite d'un précédent long-métrage du même nom et avait laissé passer quelques images dans le clip de son morceau avec Kalash, "6 du mat". Cette fois, nous avons plus de certitudes car Netflix a partagé la bande-annonce du long-métrage sur YouTube et vu la tension qui y règne, on a vraiment hâte d'être au 27 septembre. On note aussi que Kofs y joue un rôle, ainsi que ZKR.