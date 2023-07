Kery James dévoile la date de sortie de "Banlieusards 2"

Un événement attendu dans le contexte actuel.

Alors que sa carrière dans le rap game semble un peu en pause depuis la sortie de "J'rap encore", son dernier album solo, en 2018, Kery James le Mélancolique, comme on le surnommait à ses débuts, reste évidemment sur le devant de la scène. Déjà parce que les paroles de ses morceaux de rap continuent de raisonner avec l'actualité, notamment la mort de Nahel, mais aussi parce que le gars a su sortir un film assez marquant, "Banlieusards", qui avait été un gros carton sur Netflix en 2019.

Et si on avait eu la confirmation que la suite, "Banlieusards 2", était déjà en route, on n'en savait pas beaucoup plus. Mais désormais, on a désormais une date pour la sortie du film, qui vient d'être dévoilée par Netflix et Kery James sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous est fixé pour le 27 septembre 2023. Dans le post qui annonce la date de la sortie, on peut lire : "Ça y est Netflix a enfin lâché la date de sortie de Banlieusards 2 et ce sera le 27 Septembre 2023! Le personnage de Demba est-il mort? La réponse en image dans mon prochain clip en featuring avec...".

Le synopsis de cette suite est d'ailleurs déjà disponible lui aussi : "Deux ans après avoir frôlé la mort, Demba tente de changer de vie. Noumouké est impliqué dans des rixes entre quartiers rivaux et Soulaymaan fait ses premiers pas en tant qu'avocat. Les 3 frères résisteront-ils à la vague de violence et à la brutalité des événements qui s'abattent sur eux ?". Voilà qui promet donc d'être intéressant, voir la suite du parcours des personnages principaux.

Rendez-vous à la rentrée pour découvrir tout ça !