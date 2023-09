Le titre est disponible sur toutes les plateformes.

Cela fait dix ans que Naë reprend ce morceau de Wallen lorsqu'elle monte sur scène. Ce titre a une valeur particulière à ses yeux tant il est fondateur dans son parcours de musicienne et d'artiste. Alors, elle a décidé d'aller plus loin et de proposer une version studio de ce morceau qui est disponible sur toutes les plateformes.