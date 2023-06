Son prochain projet.

L'album tant attendu de Lil Uzi Vert, "The Pink Tape", arrive plus tôt que vous ne le pensez. Il a annoncé que son troisième album arriverait ce vendredi 30 juin, après avoir dévoilé l'artwork et la bande-annonce, un clip animé réalisé par Gibson Hazard dans lequel on voit le rappeur combattre une créature démoniaque...