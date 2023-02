Coi Leray dans le Brand New Show : "Cette année, c'est mon heure de gloire !"

La rappeuse américaine s'est confiée sur sa carrière au micro de Jeff dans le Brand New Show sur Générations.

Son morceau tourne en boucle chez Generations depuis sa sortie. Avec "Players", Coi Leray enflamme les ondes avec ce beat qui transporte, notamment gâce à ce sample mythique signé Grandmaster Flash dans "The Message". La rappeuse américaine la plus en vogue du moment était de passage à Paris à l’occasion de la Fashion Week. Elle en a profité pour faire un détour à Generations. Au micro de Jeff pour le "Brand New Show", l’interprète de "TWINNEM" se confie sur sa carrière, sur le succès de son titre "Players" et son prochain album.