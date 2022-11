Meek Mill : gros retour avec la mixtape "FLAMERZ 5"

On ne peut pas l'écouter sur les plateformes.

Cela faisait un moment qu'on n'avait pas entendu le rappeur de Philadelphie. Meek Mill vient de remédier à cela en sortant la mixtape "FLAMERZ 5". Attention cependant, elle n'est (pour l'instant ?) pas écoutable sur les plateformes de streaming. Dans la plus pure tradition, elle se trouve seulement sur les plateformes dédiées à ce format comme Datpiff ou Audiomack. On peut aussi l'écouter sur YouTube. Il faut dire que Meek Mill revient à la tradition de ce type de format quand il n'y avait aucune implication d'une quelconque maison de disques et aucune autorisation. C'est ainsi qu'il pose sur des morceaux du moment comme "Tomorrow" de GloRilla, "God Did" de DJ Khaled, "Munch (Feelin' U)" d'Ice Spice et bien d'autres. En tout, il propose 15 morceaux avec des featurings de Vory, Fridayy, Tafia, Yung Ro et Kur.