Netflix dévoile enfin le teaser de son documentaire sur Ronaldinho

Le documentaire sur Ronaldinho est probablement le plus attendu par tous les amoureux du vrai football, et Netflix vient de nous dévoiler le teaser et la date de sortie !

A l'heure des réseaux sociaux, le football est un peu devenu comme le rap ou la politique : un sujet très clivant, avec des camps, qui s'affrontent, qui sont irréconciliables et qui perdent toute objectivité. On pense notamment aux pro-CR7 ou aux pro-Messi. Et si les fans de foots se sont toujours opposés, de tous temps, il y a une personnalité du game qui a fait l'unanimité auprès de tout le monde : Ronaldinho. La légende brésilienne va d'ailleurs avoir droit à son documentaire sur Netflix, et le teaser du docu vient d'être dévoilé.

Netflix a donc décidé de consacrer un documentaire au footballeur le plus attachant de l'histoire de ce sport, Ronaldinho Gaucho, passé notamment par le PSG, le FC Barcelone et l'AC Milan, ainsi que plein d'autres clubs au Brésil. Le ballon d'or 2005, connu pour ses dribbles inimitables, son contrôle de balle hallucinant, et son grand sourire qui apparaissait dès qu'il foulait un terrain, a eu une carrière mouvementée, comme presque toutes les stars brésiliennes. Dans le teaser dévoilé par la plateforme, on peut voir que le documentaire se concentre sur la personnalité du sportif, ainsi que sur les aspects qui ont pu faire "scandale" tout au long de sa carrière.

Ils reviennent également sur les moments clés de son parcours sportif, et on peut également voir des témoignages d'autres légendes du football, à l'image de Messi, ou du "vrai" Ronaldo, Ronaldo R9, mais aussi Luis Fernandez, ancien joueur et coach du PSG lors du passage de Ronnie au club. Un vrai morceau d'histoire du football, destiné aux passionnés, à découvrir à partir du 16 avril !