Heuss l'Enfoiré avec Ronaldinho pour le clip de "La Raclure"

Un retour en mode patron pour Heusslaga.

Alors qu'il sortait "Chef d'orchestre" il y a un an à peine, Heuss l'Enfoire est bientôt de retour avec un nouvel album qui s'appellera "La vie de Ronnie", et qui sort la semaine prochaine. Quoi de mieux pur raconter la vie de Ronnie, que d'inviter Ronnie lui-même ? C'est exactement ce que Heuss a décidé de faire pour le clip de "La Raclure", deuxième extrait de l'album à venir, dans lequel on retrouve un Heuss en mode kickeur, loin des formules singles sur lesquelles il cartonne récemment. Une belle surprise, qu'en pensez-vous? La vidéo nous raconte une histoire de bandits assez sombre, et c'est visiblement le premier volume d'une série de vidéos à venir. On a hâte de voir ce qu'il nous prépare pour la suite !