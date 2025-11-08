« Il a pas un rond » : Clash inattendu entre Mbappé et Orelsan

« Il a pas un rond » : Clash inattendu entre Mbappé et Orelsan

Le clash entre rap et football qui enflamme les réseaux.

Une phrase qui déclenche tout

Dans son dernier album, "La fuite en avant", qui vient de sortir, Orelsan lâche cette punchline : "Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé". Une remarque envoyer au joueur de football Mbappé, actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, pointé du doigt pour les résultats décevants du club.

Mbappé riposte sur les réseaux

Sur X (anciennement Twitter), Mbappé répond rapidement. La tension monte, et les internautes ne manquent pas de réagir avec humour ou ironie.

T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant, Orelsan. PS : Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. 

Quand le rap et le foot se rencontrent

Ce duel verbal illustre une réalité bien connue : le rap et le football partagent la même scène médiatique. Les rappeurs aiment évoquer les stars du ballon rond dans leurs textes ; les footballeurs, eux, affichent souvent leur passion pour le hip-hop.
Mais cette fois, les deux univers se télescopent pour de vrai.

Orelsan, connu pour son ton ironique et ses références sociales, joue son rôle de chroniqueur du quotidien. Mbappé, figure mondiale et symbole de réussite, défend son image et celle de sa famille.
Résultat : un clash qui, sous ses airs de pique artistique, révèle les tensions entre authenticité, notoriété et image publique.

Orelsan va-t-il répondre ?

Pour l’instant, le rappeur n’a pas réagi directement aux propos de Mbappé. Mais ses fans le connaissent : Orelsan préfère souvent répondre en musique plutôt qu’en ligne. Et il y a aussi la possibilité que toute cette histoire soit à prendre au second degré, connaissant Orelsan.

Tags :
orelsan hip-hop football rap-francais kylian-mbappe actualite
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Gold
  • Generations Freestyle
  • Generations Rookie
  • Generations Rap U.S
  • Generations RAP U.S Gold
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations G-Funk
  • Generations Genezio
  • Generations Drill
  • Generations UK
  • Generations R&B
  • Generations Funk
  • Generations Soul
  • Generations SlowJam
  • Generations NewJack
  • Generations R&B Gold
  • Generations Jazz Funk
  • Generations New R&B
  • Generations Reggae
  • Generations Dancehall
  • Generations Reggaeton
  • Generations Afrobeat
  • Generations West Indies
  • Generations 90's
  • Generations 2000
  • Generations 2010
  • Generations Ninho
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Rohff
  • Generations La Fouine
  • Generations TikTok
  • Generations Girl
  • Generations Poulet Braisé
  • Générations Hype
  • Generations Marseille
  • Generations 101.5 Lyon
  • Generations Belgique
  • Générations 69
  • Generations TikTok
  • Generations Sport
  • Generations Rap Hits