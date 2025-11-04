Yoroï, un an dans l’armure : un nouveau documentaire pour Orelsan !

Orelsan n’a pas fini de faire parler de lui ! Après une tournée triomphale, un nouvel album très attendu et un film ambitieux, le rappeur normand ajoute une nouvelle corde à son arc : un documentaire inédit intitulé « Yoroï, un an dans l’armure ».

Toujours accompagné de son frère Clément Cotentin – déjà réalisateur du succès « Montre jamais ça à personne » –, Orelsan propose cette fois une nouvelle série documentaire.

Prévue pour le 28 novembre 2025 sur Amazon Prime Video, cette série dévoilera les coulisses du tournage de Yoroï, les défis rencontrés et les moments intimes d’un artiste en pleine métamorphose. Une immersion totale dans la création d’un projet hors norme.

Yoroï : un rêve de gosse devenu réalité

Le 29 octobre dernier, Orelsan a dévoilé Yoroï, son tout nouveau long-métrage. Ce projet, qu’il a décrit comme un rêve de gosse, lui a permis de mêler action, culture japonaise et réflexion personnelle.

"J’ai toujours rêvé de faire un film d’action. Yoroï, c’est un peu la fusion de tout ce que j’aime : la musique, le Japon et les histoires qui parlent d’identité", confie-t-il à Diverto.

Un nouvel album pour accompagner le film

Et comme si cela ne suffisait pas, l’artiste sort également un nouvel album : « La fuite en avant ». Ce projet de 17 titres, attendu avec impatience par ses fans, comprend plusieurs collaborations de haut vol – de SDM à Yamé, en passant par le groupe de K-Pop Fifty Fifty et Thomas Bangalter, ex-Daft Punk.

Même si certains morceaux font écho au film, Orelsan précise qu’il n’est pas nécessaire d’avoir vu Yoroï pour apprécier l’album : « Le film et l’album se répondent, mais chacun vit par lui-même. »

Un big retour pour Orelsan

Entre cinéma, musique et documentaire, Orelsan confirme son statut d’artiste complet. Chaque nouveau projet repousse les limites de son univers et démontre une ambition rare dans le paysage musical français.

Son retour n’a rien d’un simple come-back : c’est une véritable renaissance artistique.