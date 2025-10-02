Orelsan : énorme carton pour sa tournée, il signe un démarrage record et annonce de nouvelles dates !

En seulement 24 heures, Orelsan a écoulé plus de 300.000 billets pour sa tournée 2026. Un lancement historique pour le rappeur de Caen.

Orelsan n’a pas attendu longtemps pour confirmer son statut de poids lourd du rap français. L’annonce de sa grande tournée 2026 a provoqué un raz-de-marée dès l’ouverture de la billetterie. En un jour seulement, l’artiste a vendu plus de 300.000 places, un chiffre impressionnant. L’ampleur de la demande a même fait planter son site officiel, l’obligeant à fournir un nouveau lien aux fans, visiblement très impatients. Résultat : plus de 20 dates affichent déjà complet et ce nombre pourrait rapidement augmenter. Face à l’engouement, "Orel" a annoncé la mise en place de dix nouvelles dates pour répondre à la demande du public !

Le coup d’envoi de cette tournée sera donné au Zénith de Caen, terre natale du rappeur, avant un final historique à Paris avec dix concerts consécutifs à l’Accor Arena, en décembre 2026, du jamais vu depuis Mylène Farmer en 2013 ! Ce pari fou illustre non seulement l’immense popularité d’Orelsan, mais aussi l’attente autour de son retour sur scène.

Orelsan semble bien parti pour exploser les chiffres du "Civilisation Tour", qui avait rassemblé 600.000 spectateurs ! "La tournée est déjà quasiment sold out donc on a remis 10 nouvelles dates où on a pu. Merci encore c’est fou !", a-t-il partagé avec enthousiasme sur Instagram. Cette tournée s’inscrit dans une année charnière pour le rappeur : la sortie de son film "Yoroï" fin octobre, suivie très probablement d’un nouvel album. Une chose est sûre : Orelsan place la barre encore plus haut en 2026.