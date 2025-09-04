MC Solaar déclare être "jaloux" de l'écriture d'Orelsan

Le pionnier du rap français MC Solaar a envoyé de jolis compliments à Orelsan, qu'il adore.

Les rappeurs sont tellement dans un esprit de compétition qu'il est assez rare de voir un artiste envoyer des compliments à d'autres artistes dans notre rap français. Pourtant, ces dernières semaines, a vu beaucoup de mots doux circuler sur les légendes du game. Dany Dan qui qualifie Booba de meilleure plume du rap français, ou encore Fianso qui affirme que le premier album d'Arsenik est le meilleur de l'histoire du rap français. Cette fois, c'est MC Solaar qui déclare "sa flamme" à Orelsan, dont il avoue même qu'il est parfois "jaloux" de sa plume et de son écriture.

J'aime bien, j'aime bien Orelsan, de temps en temps. Je crois que quand j'écoutais les premières choses qu'il faisait, dans les clips en Normandie, dans la baignoire, jsque dans "Le chant des Sirènes et ce qui se passe aujourd'hui. C'est un super, comment on appelle ça, quelqu'un qui fait de l'ethnologie sur sa génération.

Claude MC était en effet invité sur la radio Europe 1, dans l'émission "Culture média" plus précisément. Une interview pendant laquelle il a envoyé pas mal de compliments à Orelsan, dont il est apparemment un fan de la première heure. Cependant, quand le journaliste affirme qu'Orel est un de ses héritiers, Solaar prend ses distances. S'il affirme être plus proche d'un Orelsan que d'un Jul, il explique tout de même qu'il est vraiment épaté par la capacité d'écriture du rappeur de Caen.

Quelques fois, quand il fait des choses je me dis "zut", j'aurais bien aimé le faire [...] Oui oui, je suis jaloux, je me dis "punaise", moi je me serais arrêté à quatre, mais lui il continue les choses sur 12 mesures, c'est vraiment... Il y a des gens très très forts en France.

On imagine que ça doit faire plaisir à Orelsan d'être validé par un des pionniers du rap français, d'autant plus quand il s'agit de MC Solaar, qui fait l'unanimité partout même en dehors de la sphère du rap. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est invité sur Europe 1, radio qui n'a pourtant pas l'habitude de mettre en avant des rappeurs, même anciens. On espère que ça va donner à Orel l'envie d'accélérer les choses concernant son retour musical, dont on vous parlait dans cet article.