13'Organisé dévoile un maillot en feat avec Kaporal

Il n'y a pas que des rappeurs parmi les featurings de ce nouveau projet "13'Organisé 2" !

13'Organisé de retour pour une deuxième édition

Les marseillais s'apprêtent à refaire main basse sur le rap fr avec la sortie du nouvel album "13'Organisé 2", toujours mené d'une main de maître par Jul à la DA. Mais pour cette fois, ça n'est pas le J qui a fait toutes les prods. Par contre, il a encore posé sur tous les morceaux, une vraie performance pour l'OVNI. Alors qu'on ne va pas tarder à avoir les chiffres mid-week, on est également tombé sur une autre actualité concernant nos potos marseillais : l'équipe a décidé, en même temps que ce deuxième album, de sortir un nouveau maillot à l'effigie du projet, en partenariat avec Kaporal.

13'Organisé 2 x Kaporal : logique !

Cela fait quelques années que Kaporal est une marque quasiment incontournable dans la street, surtout chez les jeunes et en particulier du côté de Marseille, où les jeans et les t-shirts s'écoulent comme des petits pains depuis des années. Il faut dire aussi que la marque a été créée à Marseille, en 2004, on a donc là une forme de continuité qui fait plaisir et c'est parfaitement normal de voir une marque marseillaise s'associer au projet "13'Organisé 2".

Nos Marseillais et Kaporal ont donc sorti un nouveau maillot pour accompagner la sortie de l'album. Le maillot est disponible sur le site internet 13organise.com, et il est évidemment dans des couleurs qui rappellent l'Olympique de Marseille, le blanc et le bleu. En plus de Kaporal, d'autres marques ont également tenu à s'associer au projet pour être présentes sur le maillot, comme Jacquemus (dont le créateur est du Sud, lui aussi), D'Or et de Platine, Vrunk, Mecs de la Rue, mais aussi d'autres plus inattendues comme la Boucherie Les Coquières, et quelques autres marques locales. On salue l'initiative : un projet 100% Marseille de bout en bout !