Bu$hi : un énorme after party prévu à Lyon pour le 1er novembre

Le rappeur lyonnais sera en concert à domicile, et viendra finir la soirée au Dock Circus, le 1er novembre.

Une saison 2023/2024 de folie

On peut dire que la dernière année aura été plutôt très positive pour Bu$hi. Le rappeur, qui est né à Lyon, a pris une nouvelle envergure, celle d'un artiste avant-gardiste, en avance, mais qui connait tout de même un vrai succès commercial. Pas encore de disque de diamant du côté de Bu$hi, mais il a la reconnaissance du milieu, qu'il s'agisse du rap français ou du rap américain. Car en parallèle de sa "Bu$hi Tape 3", sortie en mars, le rappeur s'est également offert une petite escapade US, avec un freestyle sur une chaîne américaine bien connue, et surtout, un featuring avec Quavo, une des plus grosses stars du game. De quoi faire le plein de confiance, avant de revenir à Lyon pour un gros event au Dock Circus qui va tout déchirer.

Bu$hi en after au Dock Circus

Si vous vous demandiez quoi faire à Lyon, en rapport avec le rap, pendant ce long weekend de 3 jours, on a exactement ce qu'il vous faut ! Le vendredi 1er novembre, Bu$hi va donner un concert dans la célèbre salle du Transbordeur, devant 1800 personnes. Après ce beau concert, l'artiste vous propose de prolonger la fête avec lui lors d'un after party organisé au Dock Circus, juste à côté du quartier de Confluence.

Un event co-organisé par la jeune nouvelle structure Hood Town, ambitieuse et qui compte bien mettre en place ce genre d'events tous les mois. L'after commencera à 23h30 et devrait se terminer autour de 5 heures du matin, on est donc sur une bonne grosse soirée qui va durer un peu. Des DJ sets sont également au programme. Pour les tarifs et toutes les infos pratiques, on vous invite à vous diriger vers le site de la salle, ou bien sur les réseaux sociaux, où l'information est également disponible. Générations est partenaire de l'événement, on se donne donc rendez-vous le vendredi 1 novembre au Dock Cirucs, à partir de 23h30 !