Il s'agit du premier extrait de la "BU$HI TAPE 3".

La rumeur court depuis plusieurs mois et ça y est : la collaboration entre Bu$hi et Quavo est enfin là ! Les deux rappeurs dévoilent "WHAT WE DOING ?! / QU’EST-CE QU’ON FAIT ?!" et c'est bien puissant. Un titre qui fait office du premier single de Bu$hi, extrait de la "Bu$hi Tape 3" à paraître prochainement. Un featuring qui a même donné lieu à un clip réalisé par Hidji.