Le légendaire producteur Dr. Dre a exprimé un soutien sans réserve à l'intelligence artificielle lors du premier épisode de Listen & Laugh, le nouveau podcast animé par Ice Cube et Mike Epps. Face à son ancien acolyte de N.W.A., Dre a défendu le potentiel de l'IA dans la musique et le cinéma, tout en égratignant ses détracteurs.

Dr. Dre n'a pas mâché ses mots. Invité sur le premier épisode de Listen & Laugh, le tout nouveau podcast lancé par Ice Cube et Mike Epps, le producteur légendaire a affiché une passion assumée pour l'intelligence artificielle. « Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de l'IA, je l'adore. J'adore son potentiel. J'adore l'idée de là où elle pourrait aller avec la musique, avec le cinéma », a-t-il déclaré, selon les médias spécialisés Complex et HotNewHipHop.

Pour illustrer son propos, Dre a imaginé le cas d'un acteur qui autoriserait l'utilisation de son image et de sa voix pour un film sans avoir à se déplacer sur le tournage. Une possibilité qu'il voit comme une avancée créative, pas comme une menace.

« Vous allez être laissés pour compte »

Dre n'a pas hésité à s'en prendre aux opposants à la technologie. « Je pense que les seules personnes qui vont en vouloir à l'élévation de l'IA sont celles qui ne sont pas très créatives », a-t-il lâché. Il est allé encore plus loin : « C'est un tout nouveau niveau de créativité auquel il faut s'habituer. Il faut s'y habituer ou vous allez être laissés pour compte. »

Le producteur a également comparé l'IA au sampling, pratique qui a révolutionné le hip-hop. Sans le sampling, il n'y aurait pas eu Nuthin' but a 'G' Thang, a-t-il rappelé. Et si quelqu'un refaisait ce classique en le dépassant ? « J'adorerais ça, parce que c'est une partie de la créativité et de l'innovation », a-t-il répondu à Ice Cube.

Interrogé sur ce qu'il ressentirait si un producteur copiait son style de mixage grâce à l'IA, Dre a affiché une totale sérénité : « En tant que force créative et innovateur, je ne pourrais pas m'en vouloir. Je respecterais ça. »

Ice Cube en désaccord, un débat ouvert

Face à Dre, Ice Cube n'a pas cédé de terrain. Lui qui avait qualifié la musique générée par IA de « démoniaque » en 2023 a nuancé sa position lors de l'émission. Il n'est pas contre l'utilisation des outils par des créateurs, mais s'inquiète que l'IA devienne un raccourci pour des personnes qui n'auraient jamais fourni le travail nécessaire pour maîtriser leur art. Ce qui le dérange surtout, c'est que les ordinateurs prennent « le contrôle total » du processus créatif.

Dre a répondu en pointant du doigt la résistance naturelle des artistes de leur génération face aux nouvelles technologies. « Pourquoi se soucier de la façon dont nous faisions des disques par rapport à la façon dont la nouvelle génération les fait ? », a-t-il questionné. Les deux hommes ont finalement conclu en reconnaissant leur désaccord sans le trancher.

Une position déjà affirmée

Ce n'est pas la première fois que Dre défend publiquement l'IA. En août dernier, dans une interview accordée au New York Times aux côtés de son partenaire de longue date Jimmy Iovine, il avait comparé les critiques de l'IA à celles qui avaient accueilli les machines à rythmes et les synthétiseurs à leurs débuts. « C'est un nouvel outil pour la créativité. Certaines personnes ont peur d'apprendre de nouvelles choses », avait-il alors affirmé. Il avait également confirmé utiliser déjà l'IA dans son propre processus de production.

Iovine avait abondé dans son sens, estimulant que les musiciens talentueux pourraient faire de meilleurs disques grâce à cette technologie. Il avait aussi suggéré que davantage de producteurs expérimentaient l'IA en privé sans l'admettre publiquement.