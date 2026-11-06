Le rappeur et producteur Lil Jon a confié les raisons qui l'ont poussé à se séparer de son ex-femme, Nicole Smith, après dix-huit ans de vie commune. Des personnalités opposées, des tensions constantes : il s'en est ouvert dans un podcast américain et dans son nouveau livre.

Lil Jon a brisé le silence sur la fin de son mariage avec Nicole Smith. Dans un entretien accordé au podcast Angie Martinez IRL, diffusé le 4 novembre, le rappeur et producteur de crunk a expliqué pourquoi il avait choisi de demander le divorce après dix-huit ans d'union.

Des personnalités incompatibles

Pour Lil Jon, le constat était simple : deux caractères radicalement opposés ne pouvaient pas cohabiter durablement. « J'ai décidé que je voulais divorcer parce que j'en avais assez de marcher sur des œufs », a-t-il déclaré. « J'ai regardé notre relation et nos personnalités. Je suis un optimiste à l'extrême, et elle était une pessimiste à l'extrême. »

Selon lui, cet écart de vision du monde était à l'origine de disputes permanentes. « On ne peut jamais être sur la même longueur d'onde. On est totalement opposés dans notre façon de penser. Et aucune thérapie ne peut changer ça, parce que c'est comme ça qu'on est câblés. »

Une tournée qui a prolongé le mariage

Lil Jon a également évoqué le rôle de sa carrière dans la durée de leur union. Dans son nouveau mémoire, intitulé I Only Shout So You Can Hear Me, il reconnaît que ses tournées incessantes ont maintenu le couple à flot plus longtemps que prévu. « Si j'avais été là à faire un travail de neuf heures à dix-sept heures et à rentrer à la maison chaque jour, ça aurait probablement pris fin des années avant », a-t-il confié.

Le musicien admet aussi qu'au moment de leur séparation, la colère l'a empêché de prendre en compte le point de vue de Nicole Smith. Il a depuis travaillé sur lui-même pour retrouver un état d'esprit plus apaisé.

Méditation et nouveau départ

Lil Jon a développé une routine matinale autour du thé au gingembre et de la méditation. En 2024, il a sorti un album de pleine conscience intitulé Total Meditation. L'année suivante, à 55 ans, il a terminé à la troisième place de la compétition Muscle Beach Venice.

Sa vie personnelle a aussi connu de nouveaux chapitres : il a eu une fille, Nahara, en novembre 2024, avec sa compagne actuelle, Jamila Sozahdah. L'artiste avait épousé Nicole Smith en 2004, six ans après la naissance de leur fils Nathan, décédé accidentellement par noyade en février dernier.