En 2006, Justin Timberlake voulait Jay-Z sur son titre « My Love ». Le rappeur a décliné l'invitation, laissant la place à T.I. qui a contribué à faire du morceau un succès mondial. L'anecdote refait surface grâce à une récente apparition de Timberlake sur Complex.

C'est une anecdote musicale qui ressurgit vingt ans après les faits. Justin Timberlake a confié, lors d'une apparition sur le programme Re-Rank de Complex diffusé le 5 novembre, que Jay-Z était son premier choix pour figurer sur « My Love ». Le rappeur new-yorkais avait finalement refusé, ouvrant la voie à T.I.

Jay-Z déjà trop sollicité à l'époque

Selon le site spécialisé HotNewHipHop, Timberlake avait déjà évoqué cette histoire lors d'une apparition sur The Breakfast Club en 2013. Il souhaitait collaborer avec Jay-Z pour son deuxième album, FutureSex/LoveSounds. Mais le rappeur venait tout juste d'enregistrer « Déjà Vu » avec Beyoncé et voulait limiter ses featuring pour se concentrer sur sa propre musique.

Timberlake a précisé que le refus n'avait rien de personnel. Il a respecté la décision de Jay-Z et s'est tourné vers T.I., le rappeur d'Atlanta. Un choix qu'il a depuis qualifié de bénédiction déguisée. Il a salué la contribution de T.I. en décrivant son couplet comme « phénoménal ».

Un tube numéro 1 et un Grammy remporté

Sorti en 2006, « My Love » est le deuxième single de FutureSex/LoveSounds. Produit par Timbaland, Nate « Danja » Hills et Timberlake lui-même, le titre a atteint la première place du Billboard Hot 100, où il est resté trois semaines. En 2007, le morceau a valu aux deux artistes un Grammy Award dans la catégorie Best Rap/Sung Collaboration.

La collaboration entre Timberlake et T.I. ne s'est pas arrêtée là. En 2008, Timberlake a rendu la pareille en participant au titre « Dead and Gone », extrait de l'album Paper Trail de T.I. Ce second duo a atteint la deuxième place du Hot 100.

Jay-Z et Timberlake ont finalement trouvé leur alchimie

Jay-Z et Justin Timberlake ont tout de même fini par collaborer. En 2013, ils ont sorti « Suit & Tie », single d'ouverture de The 20/20 Experience, ainsi que « Holy Grail », présent sur l'album Magna Carta Holy Grail de Jay-Z. Les deux artistes ont également partagé la scène lors du Legends of the Summer Tour.

Plus récemment, en septembre 2026, Timberlake a rejoint Jay-Z sur scène à Paris pour une rare interprétation de « Holy Grail » lors du 30 Tour du rappeur. Une retrouvaille qui intervient près de vingt ans après le refus qui avait, sans le savoir, donné naissance à l'un des tubes les plus marquants de 2006.