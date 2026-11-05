Le comédien Druski s'apprête à faire ses débuts en tant qu'animateur du Saturday Night Live ce samedi 7 novembre. Dans une vidéo promotionnelle avec le membre du cast Marcello Hernández, il plaisante sur le fait qu'il pourrait bien provoquer l'annulation de l'émission. Un teaser déjà très prometteur.

Druski, l'une des figures montantes de la comédie américaine, s'apprête à prendre les commandes du Saturday Night Live ce samedi 7 novembre à 23h30 (heure de New York) sur NBC. Pour annoncer la couleur, une vidéo promotionnelle a été publiée mercredi 4 novembre, mettant en scène le comédien aux côtés de Marcello Hernández, membre régulier du cast de l'émission.

Un teaser entre humour et provocation

Dans cette courte vidéo, les deux hommes enchaînent les échanges comiques. Lorsque Hernández commence à parler espagnol, Druski répond qu'il est lui-même « un peu Latino ». Les deux complices finissent par chanter et danser sur le titre viral « Dame Hombro » de Bulin 47 et Kevin Wai, une chanson devenue un phénomène sur TikTok et qui a atteint la 11e place du classement Hot Latin Songs de Billboard.

Le ton monte encore d'un cran quand Druski annonce qu'il animera le « tout dernier épisode » du SNL. Face à la confusion de Hernández, il chuchote qu'il pourrait bien porter ou dire quelque chose d'assez scandaleux pour mettre l'émission en danger. Un autre échange porte sur son choix de costume, qui donne lieu à une blague sur une comparution en justice.

Une année chargée pour le comédien

Cette apparition au SNL marque une étape importante dans la carrière de Druski, qui connaît une ascension rapide. Il a déjà animé les BET Awards cette année, impressionnant le public avec des imitations de célébrités et en incarnant son personnage viral de pasteur d'une méga-église.

Selon le site spécialisé HotNewHipHop, il a également annoncé cette semaine un accord majeur avec Netflix pour une nouvelle série comique intitulée « Collect & Praise », avec Mike Epps au casting. La série, qui s'inscrit dans la continuité de ses sketches satiriques sur le monde religieux, est attendue en décembre.

Son passage au SNL a suscité des réactions dans le monde du hip-hop : Drake lui a adressé ses félicitations, tandis que Travis Scott a exprimé son enthousiasme et indiqué qu'il comptait assister à l'enregistrement. The Strokes assureront le rôle de guests musicaux lors de cet épisode.