Cinq ans après sa première apparition, le rappeur du Bronx Fat Joe revient sur la scène intime du Tiny Desk de NPR. La nouvelle performance est attendue ce jeudi 5 novembre, avec des extraits possibles de son dernier album Organized Rhyme sorti en août.

Fat Joe s'apprête à vivre un deuxième moment fort sur le Tiny Desk de NPR. Selon le site HotNewHipHop, la performance du rappeur originaire du Bronx doit être mise en ligne ce jeudi 5 novembre, via la chaîne YouTube de NPR Music et la plateforme Tiny Desk. L'annonce a été faite mercredi par le NFR Podcast sur ses réseaux sociaux.

Un retour attendu cinq ans après le premier passage

La première performance de Fat Joe au Tiny Desk remonte à juin 2021. À l'époque, NPR produisait encore ses concerts à distance en raison de la pandémie de Covid-19. Plutôt que de se rendre au siège du réseau à Washington D.C., Fat Joe avait enregistré son set dans sa boutique de sneakers UP NYC, à New York.

Accompagné d'un groupe live et du DJ Ted Smooth, il avait interprété plusieurs de ses classiques, dont What's Luv? et Lean Back. La chanteuse Angelica Vila assurait les parties vocales féminines, notamment celles originellement chantées par Ashanti. Le concert s'était conclu sur All the Way Up, sa collaboration de 2016 avec Remy Ma.

Organized Rhyme en toile de fond

Ce retour intervient quelques mois après la sortie de Organized Rhyme, un album de 12 titres produit avec ses collaborateurs de longue date Cool & Dre. Le projet, paru en août, réunit notamment Jadakiss sur The Aroma et Pusha T sur Set of Keys. Fat Joe y retrouve également Remy Ma pour le titre Dead or Alive.

Interrogé par le Bronx Times avant la sortie de l'album, le rappeur avait expliqué que ce projet s'adressait aux auditeurs attachés à la culture hip-hop dans laquelle il a grandi, sans chercher à suivre les tendances actuelles.

Aucun détail sur la setlist ni sur d'éventuels invités n'a été communiqué pour ce nouveau Tiny Desk. La performance réunira probablement ses anciens succès et des titres issus de son dernier opus.

Pratique

La performance de Fat Joe au Tiny Desk de NPR est disponible dès ce jeudi 5 novembre sur la chaîne YouTube de NPR Music et sur la plateforme Tiny Desk.