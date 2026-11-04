Usher a partagé en avant-première un remix du titre « I'm Spent » de Drake et Loe Shimmy lors d'une session en direct sur Instagram. Le clip soulève une question : une collaboration officielle entre les deux artistes est-elle enfin imminente ?

C'est via un Instagram Live que le chanteur Usher a levé le voile sur sa version remixée de « I'm Spent », morceau issu de l'album Habibti de Drake, réalisé avec le rappeur Loe Shimmy. La session a eu lieu dans la nuit du lundi 2 novembre. Les fans ont depuis surnommé cette version « U Spent ».

Un remix plein de promesses

Sur ce remix au groove envoûtant, Usher glisse sa signature vocale avec aisance. Selon le site Billboard, il y chante notamment : « Tout ce que j'essayais de faire, c'était d'exploser sur ce remix / J'ai tellement de hits que j'oublie presque / C'est pourquoi je fais quelque chose de nouveau / Il va y avoir des trucs là-dessus pour vous mettre dans l'ambiance / Et des trucs pour faire l'amour aussi ». Avant de lancer l'extrait, Usher aurait lancé à ses abonnés : « Quelqu'un doit appeler Loe Shimmy et Drake ! »

Pour l'heure, aucune date de sortie officielle n'est annoncée pour ce remix. Il n'est pas non plus confirmé que le morceau figurera sur un prochain album d'Usher. Son dernier projet, COMING HOME, avait été publié en amont de sa prestation au Super Bowl en février 2024. L'album avait décroché une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie meilleur album R&B et atteint la deuxième place du Billboard 200.

Drake, Usher : une collaboration en suspens depuis des années

« I'm Spent » est l'un des titres phares de Habibti, sorti en mai dernier dans le cadre d'une triple sortie d'albums simultanée signée Drake. Le titre avait atteint la 34e place du Billboard Hot 100, offrant à Loe Shimmy son premier hit dans le top 40. L'album Habibti a depuis bénéficié d'une réédition, accompagnée du court-métrage FOMO de Drake, avec notamment le titre « Solar Eclipse » en guise d'ajout.

Une éventuelle collaboration entre Usher et Drake se fait attendre depuis longtemps. En 2014, Drake avait fait monter Usher sur scène lors de l'OVO Fest en promettant un featuring en préparation. Ce titre, supposément intitulé « Slow Motion », n'est jamais sorti officiellement et n'a fuité qu'en 2020. Usher était également apparu lors de la tournée Summer Sixteen de Drake et Future.

Une tournée au sommet des charts

En attendant une éventuelle collaboration studio, Usher poursuit sa tournée commune avec Chris Brown, intitulée le R&B Tour. Les deux artistes reprennent la route dès le jeudi 5 novembre avec cinq concerts à Atlanta, avant de rallier le SoFi Stadium de Los Angeles, puis La Nouvelle-Orléans et Houston. Selon les données du Billboard Boxscore, le R&B Tour était la tournée la plus rentable et la plus fréquentée du mois de septembre, avec 77,4 millions de dollars de recettes et 423 000 billets vendus pour 10 représentations. Usher et Chris Brown sont devenus les premiers co-têtes d'affiche à partager conjointement la première place du classement Top Tours.