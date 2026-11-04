Un concert de Gunna à l'O2 Arena de Londres a été marqué par un incident grave. Un homme, Glendon Marshall, a plaidé coupable d'un acte portant atteinte à la pudeur publique après avoir agressé sexuellement une femme dans la foule. L'affaire est toujours en cours.

La soirée devait être mémorable pour de nombreux fans du rappeur Gunna réunis à l'O2 Arena de Londres. Elle a pourtant pris une tournure sombre pour l'une d'entre eux, victime d'une agression sexuelle en plein concert. Selon le site spécialisé HotNewHipHop, un homme du nom de Glendon Marshall a plaidé coupable d'un acte portant atteinte à la pudeur publique.

Une agression commise dans la foule

La victime a expliqué que Marshall s'était approché d'elle par derrière avant de commettre son acte : il aurait éjaculé sur sa jambe. C'est le personnel de la salle qui a d'abord interpellé l'individu, avant d'appeler la police. Les autorités ont confirmé que ce sont les managers du lieu qui ont alerté les forces de l'ordre une fois Marshall retenu par le staff.

La victime avait exprimé, sur son compte Instagram, son impatience de voir le rappeur sur scène. « J'attends depuis des années de voir Gunna en concert, et ceux qui me connaissent savent à quel point je l'adore », avait-elle écrit. Elle a ensuite partagé sur le même réseau social une vidéo montrant Marshall emmené par les autorités, et fait part de sa détresse face à ce qu'elle venait de vivre.

Une procédure judiciaire toujours en cours

Marshall fait également l'objet d'une seconde charge, celle d'agression sexuelle par contact physique. Il n'a pas encore entré de plaidoyer sur ce second chef d'accusation. Il devra se représenter devant le tribunal d'ici la fin du mois.

De son côté, l'O2 Arena a réagi via un porte-parole : « Notre priorité est toujours la sécurité et le bien-être de nos visiteurs, et nous apportons notre aide dans le cadre de leur enquête ».

Le concert faisait partie du Wun World Tour de Gunna, dont la tournée européenne comprenait deux dates au Royaume-Uni. La suite des développements judiciaires dans cette affaire sera à suivre.